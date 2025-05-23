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Женева (ATP). 1/2 финала. Джокович поборется с Норри, Хуркач – с Офнером

Женева (ATP). 1/2 финала. Джокович поборется с Норри, Хуркач – с Офнером

Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 18 – 14 мая 2025 ATP 250 Призовой фонд – 596 035 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Хуберт Хуркач (Польша)  Себастьян Офнер (Австрия) Дата проведения 23 мая, 15.

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