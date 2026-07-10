«Я каждый день о тебе думала, очень скучала!» – плачет Нина Петровна, обнимая Катю— Катюша! Девочка моя! Господи, какая ты стала взрослая! Нина Петровна всплеснула руками и прижала к себе растерянную девочку так крепко, будто они расстались неделю назад, а не четыре года.