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Гражданочка

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«Я каждый день о тебе думала, очень скучала!» – плачет Нина Петровна, обнимая Катю

«Я каждый день о тебе думала, очень скучала!» – плачет Нина Петровна, обнимая Катю— Катюша! Девочка моя! Господи, какая ты стала взрослая! Нина Петровна всплеснула руками и прижала к себе растерянную девочку так крепко, будто они расстались неделю назад, а не четыре года.

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