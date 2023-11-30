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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайон Уильямсон набрал 33 очка против «Сиксерс» – 11 из 12 с игры и 11 из 12 с линии штрафных

Зайон Уильямсон набрал 33 очка против «Сиксерс» – 11 из 12 с игры и 11 из 12 с линии штрафных

«Новый Орлеан» на своем паркете справился с «Филадельфией» – 124:114. Тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон записал в свой актив 33 очка, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата (2 блок-шота).

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