Как в Уссурийске реализуется проект по развитию комфортной городской среды

Как в Уссурийске реализуется проект по развитию комфортной городской среды

Уссурийский городской округ продолжает программу по формированию комфортной городской среды. И не смотря на то, что многие скверы города, сделанные в период с 2017 года, пострадали от вандалов, строительтсво новых территорий для отдыха продолжается.

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