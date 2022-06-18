Как в Уссурийске реализуется проект по развитию комфортной городской среды

Уссурийский городской округ продолжает программу по формированию комфортной городской среды. И не смотря на то, что многие скверы города, сделанные в период с 2017 года, пострадали от вандалов, строительтсво новых территорий для отдыха продолжается.
Уссурийский городской округ продолжает программу по формированию комфортной городской среды. И не смотря на то, что многие скверы города, сделанные в период с 2017 года, пострадали от вандалов, строительтсво новых территорий для отдыха продолжается.
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