Рейсы из Еревана и Москвы в Саратов перенаправили из-за ограничений

В саратовском аэропорту Гагарин заявили, что следовавшие в Саратов рейсы из Москвы и Еревана из-за временных ограничений, введённых Росавиацией, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград.
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