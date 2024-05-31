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В Госдепе подтвердили, что Байден разрешил Киеву применять оружие из США для контрбатарейной борьбы с целями в России

В Госдепе подтвердили, что Байден разрешил Киеву применять оружие из США для контрбатарейной борьбы с целями в России

Президент США Джо Байден разрешил Киеву применять поставленное американской стороной оружие для с целями на территории России, уточнил РИА Новости представитель Госдепартамента.

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Комментарии
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АндрейБорков
США поставляют или могут поставить на УкРуину такие системы вооружения, что целями для них могут оказаться объекты на территории всей России, включая Южно-Курильск(о. Кунашир, Курильские острова, Гос.граница с Японией), Петропавловск-Камчатский, не говоря уже про Москву, Питер, Ижевск и Самару с Новосибирском! Формулировка Жоры Бидона &quot;... речь идет о целях, которые угрожают району Харькова...&quot; может и в США и Гей-Ропе и на самой УкРуине трактоваться как угодно! К примеру, разработка наступления на Харьков ведется в Генштабе ВС РФ, в городе-герое Москве, то есть эта цель на территории России угрожает Харькову, это слова Жоры Бидона! Или в Новосибирске на предприятии ОПК изготавливаются, скажем так, ракеты системы &quot;Пиз..ц хохлам&quot;, получается и Новосибирск угрожает Харькову. В Хабаровске, в Учебном Центре МО РФ готовят бойцов на пополнение в зону СВО, то есть и Хабаровск угрожает Харькову! Ну это ладно, этого решения Жоры Бидона ждали давно и для нас это не удивительно, вопрос в том, чем мы ответим на этот америкосовский беспредел. Если как всегда бормотанием, мутными заявлениями и жеванием соплей, то будет не удивительно когда УкРуина ударит по Краснодару, Москве, Волгограду, Архангельску.... Как бы опять не получилось РАСТОПТАННОЙ И ЗАКРАШЕНОЙ ОЧЕРЕДНОЙ &quot;КРАСНОЙ ЛИНИИ&quot;.
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