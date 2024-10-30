Порошенко раскритиковал бюджет Украины и похвалил Россию

Бывший лидер Украины Петр Порошенко выразил тревогу по поводу уменьшения финансирования обороны в проекте бюджета страны, при этом подчеркнув, что Россия активно наращивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает затраты на военные нужды.
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