Порошенко раскритиковал бюджет Украины и похвалил Россию

Бывший лидер Украины Петр Порошенко выразил тревогу по поводу уменьшения финансирования обороны в проекте бюджета страны, при этом подчеркнув, что Россия активно наращивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает затраты на военные нужды.