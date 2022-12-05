Наступила зима и вновь стал актуальным вопрос использования спецтранспорта на охоте

Наступила зима и вопрос использования спецтехники для охоты снова стал актуальным. До некоторых пределов снежного покрова колесный внедорожник справится с обычным наливом за город, тем более, что грязь замерзла, а лесные дороги стали жесткими.
Наступила зима и вопрос использования спецтехники для охоты снова стал актуальным. До некоторых пределов снежного покрова колесный внедорожник справится с обычным наливом за город, тем более, что грязь замерзла, а лесные дороги стали жесткими.
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