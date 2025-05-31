ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что штабы НАТО более полугода подготавливали боевиков ВСУ к вторжению в Курскую область.
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