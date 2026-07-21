Застолье со смертельным исходом: жителя Краснодара будут судить за удар ножом

Застолье со смертельным исходом: жителя Краснодара будут судить за удар ножомСледственный отдел по Карасунскому округу Краснодара завершил работу над уголовным делом, фигурантом которого стал местный житель.
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