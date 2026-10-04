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Царьград

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Диетолог Мухина рекомендовала прогулки после еды для похудения

Диетолог Мухина рекомендовала прогулки после еды для похудения

Диетолог Марият Мухина советует короткие прогулки после еды. По её словам, десятиминутная ходьба сразу после трапезы помогает снизить уровень сахара в крови и способствует похудению.

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