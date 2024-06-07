«Очень важно, что простые рядовые останутся в памяти»

Шестнадцать портретов русских солдат из Донецка, Хакасии, Чувашии, Красноярского края, Приморья. В столице ДНР открыта, пожалуй, самая необычная выставка, посвященная СВО, на ней представлена галерея лиц, нарисованных 14-летней художницей Викторией Козловой весной 2022-го в селе Павловка, в 2 км от Угледара, в подвале, под бомбежками, в течение двух месяцев.