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Эксперт дал советы, как безопасно продать старый смартфон

Эксперт дал советы, как безопасно продать старый смартфон

Главное — не забыть выйти из учетной записи.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»При продаже подержанного телефона необходимо в первую очередь перенести всю информацию на другое устройство и выйти из учетной записи, заявил 19 января глава проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

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