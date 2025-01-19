Эксперт дал советы, как безопасно продать старый смартфон

Главное — не забыть выйти из учетной записи.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»При продаже подержанного телефона необходимо в первую очередь перенести всю информацию на другое устройство и выйти из учетной записи, заявил 19 января глава проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.