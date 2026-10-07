Пособие на погребение в 2027 году увеличится до 10 336 рублей

С 1 февраля 2027 года размер пособия на погребение в России составит 10 336,78 рубля. В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2027–2029 годы предусмотрены расходы на выплату 156 тысяч пособий ежегодно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПВО сбила 142 дро...
- Ч Трассу М-10 откры...
- Как чиновники вор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым