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Царьград

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Пособие на погребение в 2027 году увеличится до 10 336 рублей

Пособие на погребение в 2027 году увеличится до 10 336 рублей

С 1 февраля 2027 года размер пособия на погребение в России составит 10 336,78 рубля. В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2027–2029 годы предусмотрены расходы на выплату 156 тысяч пособий ежегодно.

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