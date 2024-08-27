Риттер: главком ВСУ Сырский заплатил большую цену за атаку в Курской области Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, так как теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе.