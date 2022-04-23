Казахстанский «Актобе» арендовал Сердерова у «Истры 1961»

«Актобе» арендовал у хорватского клуба «Истра 1961» российского нападающего Сердера Сердерова.  Разноплановый атакующий футболист перешел в клуб КПЛ на правах аренды до конца текущего года.

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