Казахстанский «Актобе» арендовал Сердерова у «Истры 1961»

«Актобе» арендовал у хорватского клуба «Истра 1961» российского нападающего Сердера Сердерова. Разноплановый атакующий футболист перешел в клуб КПЛ на правах аренды до конца текущего года.
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