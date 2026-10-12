Врачи нашли рак печени у бессимптомной пациентки в Подольске

В Подольской больнице у бессимптомной пациентки выявили рак печени после того, как онколог собрал семейный анамнез её брата, обратившегося с гепатоцеллюлярной карциномой.
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