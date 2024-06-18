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Руанда отозвала подпись под итогами конференции по Украине

Руанда отозвала подпись под итогами конференции по Украине

Эта африканская страна отозвала свою подпись под итоговым коммюнике саммита по Украине, проходившему с 15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария).

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