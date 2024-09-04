Силовики задержали жителя Курска, помогавшего «Азову»* сбивать беспилотники

Против жителя Курской области, помогавшего националистическому формированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбивать российские беспилотники, возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности.
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