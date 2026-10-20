По данным южнокорейских СМИ, для специализированной памяти NVHBM рассматривают 3-нм техпроцесс TSMC. При этом Samsung, как сообщается, сохраняет возможность производить базовые кристаллы самостоятельно Samsung Electronics, по сообщениям южнокорейской газеты Seoul Economic Daily, планирует использовать мощности тайваньской компании TSMC для выпуска базовых кристаллов специализированной памяти NVHBM, разрабатываемой для Nvidia.