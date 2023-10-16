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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винченцо Монтелла: «Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, выведший Турцию на Евро»

Винченцо Монтелла: «Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, выведший Турцию на Евро»

Главный тренер турок высказался после победы над Латвией (4:0) в отборочном матче. «Я очень горжусь игрой своей команды.

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