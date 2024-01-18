ПВО отразила атаку дрона на Москву: об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Беспилотник был сбит над территорией городского округа Подольск в Подмосковье.Сегодня ночью ПВО отразила атаку дрона на Москву, беспилотник был сбит над территорией городского округа Подольск в Подмосковье, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем тг-канале.
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