Кабмин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки до конца года

Российское правительство положительно оценивает эффективность введенного президентом осенью прошлого года требования об обязательной репатриации иностранной валюты, а также продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупными экспортерами страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии