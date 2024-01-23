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Кабмин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки до конца года

Кабмин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки до конца года

Российское правительство положительно оценивает эффективность введенного президентом осенью прошлого года требования об обязательной репатриации иностранной валюты, а также продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупными экспортерами страны.

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