24.10.2023 г. в 17.30 в учреждении образования состоится родительское собрание24.10.2023 г . в 17.30 в учреждении образования состоится родительское собрание для законных представителей учащихся I-XI классов по теме:´Формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности учащихся´ .