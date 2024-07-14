Воскресенье, 1️⃣4️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🕊День российской почты 🎣День рыбака 🐬День действий против рыбной ловли 🤯 День хаоса и беспорядка 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1099 год - участниками первого крестового похода началась осада Иерусалима 📔 1700 год - между Россией и Турцией заключен Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 📔 1789 год - восставшие парижане взяли крепость Бастилию, что послужило началом Великой французской революции 📔 1896 год - в Нижнем Новгороде на Всероссийской выставке представлен первый российский серийный автомобиль конструкции Фрезе и Яковлева 📔 1903 год - в России введен в эксплуатацию Великий Сибирский путь (Транссибирская магистраль) 📔 1909 год - в Сочи состоялось официальное открытие "Кавказской Ривьеры" 📔 1941 год - впервые в боевых условиях применена знаменитая полевая артиллерийская установка "Катюша" 📔1956 — Верховный совет СССР принял закон о государственных пенсиях.