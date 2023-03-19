Общественная служба новостей

1 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Хороша,как прежде!Поправившаяся на ...
  • Георгий Михалев
    Пидары из МУС подписали себе смертный приговор.Россиянка из Голл...
  • Сергей ЕВ
    Враги России должны быть уничтожены, а ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОРогов предложил с...

Песков: поездка Путина на командный пункт в Ростове не была запланирована

Песков: поездка Путина на командный пункт в Ростове не была запланирована

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась заранее, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх