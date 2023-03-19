Песков: поездка Путина на командный пункт в Ростове не была запланирована

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась заранее, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не планировалась заранее, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.
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