Убийство генерала Москалика не последнее. Работа спецслужб Украины только начинается — нардеп Рады Костенко

Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подтвердил причастность украинских спецслужб к убийству в подмосковной Балашихе заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика.
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