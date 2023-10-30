Максим показала фото своей куколки дочери

Певица Максим поздравила дочку с девятилетием. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» воспитывает 14-летнюю Александру от бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, и Марию — от бизнесмена Антона Петрова.
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