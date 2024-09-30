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  • Стэйси
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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

«У меня ушли трое сыновей, когда только родились», — Проклова объяснила, что чувствует скрывшаяся от людей Понаровская

«У меня ушли трое сыновей, когда только родились», — Проклова объяснила, что чувствует скрывшаяся от людей Понаровская

Ирина Понаровская столкнулась с бедой, которая навсегда изменила ее жизнь. Как выражаются пользователи сети, возможно, сейчас она еще пока не до конца осознает, что смерть сына и все происходящее случается на самом деле, но время расставит все по местам и укоренит в памяти артистки данные события.

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