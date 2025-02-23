В Калуге появилась скульптура «космонавтиков», посвященная детским мечтам

23 по счету скульптуру с «космонавтиками» открыли в Калуге, на 1-м Академическом проезде, на входе в семейный центр «Планета Калуга»23 по счету скульптуру с "космонавтиками" открыли в Калуге, на 1-м Академическом проезде, на входе в семейный центр «Планета Калуга».