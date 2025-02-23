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Калужские новости

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В Калуге появилась скульптура «космонавтиков», посвященная детским мечтам

В Калуге появилась скульптура «космонавтиков», посвященная детским мечтам

23 по счету скульптуру с «космонавтиками» открыли в Калуге, на 1-м Академическом проезде, на входе в семейный центр «Планета Калуга»23 по счету скульптуру с "космонавтиками" открыли в Калуге, на 1-м Академическом проезде, на входе в семейный центр «Планета Калуга».

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