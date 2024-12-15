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Виктор Лахин оформил дабл-дабл (23+11) в проигранном матче с университетом Мемфиса

Виктор Лахин оформил дабл-дабл (23+11) в проигранном матче с университетом Мемфиса

Российский форвард оформил дабл-дабл, набрав 23 очка, 11 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 8 из 15 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых.

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