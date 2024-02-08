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Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение его регистрации на 10 февраля

Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение его регистрации на 10 февраля

Кандидат на должность президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин попросил Центральную избиральную комиссию РФ (ЦИК) отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, пригрозив обратить в суд, если его не допустят на выборы.

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