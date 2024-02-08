Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение его регистрации на 10 февраля

Кандидат на должность президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин попросил Центральную избиральную комиссию РФ (ЦИК) отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, пригрозив обратить в суд, если его не допустят на выборы.