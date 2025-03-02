Четверть населения Крыма получает социальную поддержку. Это более 500 тысяч крымчан, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.