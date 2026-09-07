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Слух о доступе «Алисы AI» к персональным данным оказался неправдой

Слух о доступе «Алисы AI» к персональным данным оказался неправдой

В Сети появилась информация, что голосовой помощник «Алиса AI» и браузер «Яндекс» якобы могут в автоматическом режиме собирать данные из банковских и иных приложений, содержащих персональную информацию пользователей, и передавать их на серверы.

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