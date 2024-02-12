Яннис Адетокумбо с отрывом лидирует в НБА по очкам, набранным лэй-апами и данками

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набирает в среднем 20,1 очка за игру за счет лэй-апов и данков. В Топ-5 помимо грека Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») и Домантас Сабонис («Сакраменто»), а также игроки «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс.