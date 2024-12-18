Барьерная упаковка: оптимизация затрат и процессов на фармпроизводстве

Вебинар «Барьерная упаковка: как снизить затраты и оптимизировать процессы на фармпроиводстве?» прошел в прямом эфире, среди его участников было более 150 специалистов фармацевтической отрасли из России и других стран СНГ.
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