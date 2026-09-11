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Царьград

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Собянин открыл новый участок метро: поезда прошли 37,8 тыс. км

Собянин открыл новый участок метро: поезда прошли 37,8 тыс. км

На первом участке Рублево-Архангельской линии московского метро за неделю поезда «Москва-2026» прошли 37,8 тыс.

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