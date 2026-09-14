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ИА Регнум

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Юрист Капштык раскрыл, когда за травлю в интернете можно получить реальный срок

За травлю несовершеннолетнего в интернете можно получить реальный срок, если публикации или сообщения содержат угрозы, шантаж, вымогательство, призывы к насилию и другие признаки преступления.

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