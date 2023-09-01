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Максим Агапитов: «Решение о невиновности Кашириной должно было остаться в силе. Но получился бы скандальный прецедент»

Серебряный призер Лондона-2012 дисквалифицирована на 8 лет после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил оправдательный вердикт Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу о допинге.

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