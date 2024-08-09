Ресторатор Винер: национальная кухня сейчас в тренде в России

Ресторатор Антон Винер заявил, что сейчас в России наибольшей популярностью пользуются заведения со смешанной и национальной кухней, а также рестораны, которые кроме еды предлагают гостям полноценный досуг.
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