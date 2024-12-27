Хурма. Полезна для всех систем организма, особенно для сердца и сосудов. Калий помогает нормализовать артериальное давление и вывести лишнюю жидкость из организма.
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Хурма. Полезна для всех систем организма, особенно для сердца и сосудов. Калий помогает нормализовать артериальное давление и вывести лишнюю жидкость из организма.
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