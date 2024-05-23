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Рецидивиста, устроившего резню в челябинском алкомаркете, осудили

Рецидивиста, устроившего резню в челябинском алкомаркете, осудили

Подсудимый напал с ножом на двух сотрудниц магазина и случайного покупателя.Челябинец порезал троих в магазине: за нанесение ножевых ранений в "Красном и Белом" осудили жителя города, который ранее уже имел проблемы с законом.

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