Рецидивиста, устроившего резню в челябинском алкомаркете, осудили

Подсудимый напал с ножом на двух сотрудниц магазина и случайного покупателя.Челябинец порезал троих в магазине: за нанесение ножевых ранений в "Красном и Белом" осудили жителя города, который ранее уже имел проблемы с законом.
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