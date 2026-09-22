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Царьград

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Объявлено об инвестициях в подготовку 400-летия Красноярска

Объявлено об инвестициях в подготовку 400-летия Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Верещагин объявил об инвестиции почти 900 млн рублей в подготовку города к 400-летию в 2028 году.

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