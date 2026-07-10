Калужанин получил 3 года за гневные комментарии в сети

Жителя Калуги осудили за публикации в интернете, содержащие призывы к терроризму и его оправдание. Как установили следователи УФСБ России по Калужской области, мужчина оставлял в соцсетях комментарии с призывами к ракетному удару по Большому Кремлёвскому дворцу, а также описывал предполагаемые цели для такой атаки.