Роман Ротенберг заявил о готовности сыграть против сборной НХЛ

Инициатором матчей выступил президент России Владимир Путин Руководитель штаба сборных команд России и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил о готовности выставить российскую команду против игроков НХЛ.
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