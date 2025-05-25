Графонистый “убийца” Genshin Impact на UE5, Silver Palace, достиг двух милл...

Графонистый “убийца” Genshin Impact на UE5, Silver Palace, достиг двух миллионов предрегистраций по всему миру за 10 днейАниме-экшен Silver Palace от студии Silver Studio преодолел отметку в 2 миллиона предрегистраций по всему миру всего через 10 дней после анонса 13 мая 2025 года.