Жена Овечкина Анастасия заявила, что Александр испытывает давление

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия предположила, что ее муж испытывает давление из-за погони за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии