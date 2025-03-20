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Жена Овечкина Анастасия заявила, что Александр испытывает давление

Жена Овечкина Анастасия заявила, что Александр испытывает давление

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия предположила, что ее муж испытывает давление из-за погони за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Спорт-Экспресс".

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