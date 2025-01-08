Сотни людей выполнили фашистское приветствие на митинге в Риме, который прошел во вторник, 7 января, в память о трех молодых ультраправых активистах, убитых в 1978 года на улице Акка Ларенция в итальянской столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии