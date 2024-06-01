Токаев не захотел приглашать Путина в Астану. Казахстан делает окончательный разворот на Запад.

Алексадр Вовк-Михайлов Давно пора понять что и жопа токаев и кол пашинян продажные пидорасы как и хохлы. У России нет друзей есть армия флот и вкс.

Ю Юрий Зубрин Их государственности ровно33 года ,как и украинской и получили её они из рук России....