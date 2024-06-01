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Токаев не захотел приглашать Путина в Астану. Казахстан делает окончательный разворот на Запад.

Токаев не захотел приглашать Путина в Астану. Казахстан делает окончательный разворот на Запад.

Сегодня 2K прочитали На днях завершился визит Владимира Путина в Ташкент, куда российского президента на личную встречу пригласил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Давно пора понять что и жопа токаев и кол пашинян продажные пидорасы как и хохлы. У России нет друзей есть армия флот и вкс.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Их государственности ровно33 года ,как и украинской и получили её они из рук России....
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15 час.
Николай Герасименко
Пока у власти, те кто хранит на Западе свои богатства, заработанные на разграблении своих государств, они всегда будут прозападные.
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15 час.

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