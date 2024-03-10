Анализ важности победы Трампа для России: мнения российских экспертов Ирина ОрлонскаяВ предстоящих выборах президента США осенью 2024 года главные участники — Джо Байден и Дональд Трамп — уже нацелены на очередное соперничество за президентское кресло.